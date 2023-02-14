Kyodo: количество японских островов удвоилось после пересчета

Агентство Kyodo сообщает, что правительство Японии впервые за 35 лет организовало пересчет островов, принадлежащих стране.

По результатам исследования акватории оказалось, что Японии принадлежат не 6 852 острова, как считалось ранее, а 14 125 островов.

При этом учитывались только те острова, окружность которых превышает 100 м. Исследование проводилось с помощью электронной карты Японии.

Сообщается, что поле выявления новых островов Япония не будет пытаться расширить свои территориальные воды.