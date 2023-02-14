Le Monde: Запад не смог добиться обвала российской экономики
2023-02-14 03:21
Французское издание Le Monde пишет, что экономика России оказалась сильнее, чем предполагали на Западе.
Несмотря на девять пакетов антироссийских санкций, обрушения экономики РФ, на которое рассчитывал Запад, так и не произошло.
Издание опубликовало прогноз МВФ, по которому сокращение российского ВВП составило всего 2,2%, а не 8,5%, которые предсказывали западные аналитики.
Кроме того, российскому Центробанку еще в начале спецоперации удалось стабилизировать курс рубля.
Опубликовано: Светлана Репина