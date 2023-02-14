Le Monde: Запад не смог добиться обвала российской экономики

Французское издание Le Monde пишет, что экономика России оказалась сильнее, чем предполагали на Западе.

Несмотря на девять пакетов антироссийских санкций, обрушения экономики РФ, на которое рассчитывал Запад, так и не произошло.

Издание опубликовало прогноз МВФ, по которому сокращение российского ВВП составило всего 2,2%, а не 8,5%, которые предсказывали западные аналитики.

Кроме того, российскому Центробанку еще в начале спецоперации удалось стабилизировать курс рубля.