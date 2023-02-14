Politico: США отказались поставлять в Украину ракеты ATACMS

Вашингтон отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS так как боится истощения собственных резервов.

Администрация Белого дома отказывает Украине в поставках ракет дальнего радиуса действия ATACMS, так боится истощения собственных резервов, пишет Politico со ссылкой на свои информированные источники.

По словам представителей Администрации Джо Байдена, Киеву ответили, что такие поставки подорвут боеготовность армии США в случае вероятных конфликтов.

Кроме того, в Белом доме опасаются, что ВСУ может начать наносить удары по глубинным регионам России, что приведет к эскалации конфликта.

Ракеты ATACMS имеют дальность действия до 300 км и погрешность поражения цели до 1 м. По сообщения Politico на складах Пентагона всего 4 тысячи боеприпасов такого типа.