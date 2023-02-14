США выразили протест против использования лазерной установки армией КНР против филлипинского военного судна

США выразили протест в понедельник, 13 февраля, из-за использования лазерного устройства со стороны китайских военных против экипажа филиппинского военного корабля.

"Соединенные Штаты поддерживают своих филиппинских союзников после сообщений о том, что китайская береговая охрана применила лазер против экипажа филиппинского корабля береговой охраны 6 февраля в море на юге Китая", — говорится в заявлении официального представителя МИД США Неда Прайса.

Поведение Китая было «провокационным» и «опасным» и вызвало «временную слепоту экипажа», добавил дипломат.

В прошлом году Филиппины подали около 200 дипломатических протестов против агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море.

В январе председатель КПК Си Цзиньпин и президент Филиппин Фердинанд Маркос договорились об установлении прямой связи между своими министерствами иностранных дел, чтобы избежать недоразумений в спорных водах.