Разведки Норвегии заявила о выходе в море российских кораблей с ядерным оружием

Норвежская разведка сообщила о выходе в море российских кораблей в море с ядерным оружием на борту впервые за 30 лет.

Военные корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с ядерным оружием на борту, сообщила разведывательная служба Норвегии в своем ежегодном докладе.

"Большая часть ядерного потенциала Северного флота размещена на подводных лодках и надводных кораблях и несет серьезную угрозу в вариантах военных операций, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что во времена холодной войны советские корабли регулярно совершали рейды с тактическим ядерным оружием на борту. Однако после окончания противостояния такая практика прекратилась.

По данным норвежской разведки, с началом специальной военной операции в Украине, важность ядерного оружия для России существенно возросла.