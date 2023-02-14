Северокорейский лидер запретил называть женщин тем же именем, что и его дочь
2023-02-14 10:00
Президент Северной Кореи запретил женщинам называть себя тем же именем, что и его дочь Джу Э, сообщает Business Insider .
Решение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также включает в себя еще один важный момент.
Теперь каждая женщина с именем, как у дочери президента Джу Э, должна обратиться в бюро регистрации имен и сменить его.
Ни одна семья не может после вынесения решения главой страны дать это имя любому новорожденному.
По данным корейских СМИ, правительство заставляет людей менять свое имя в рамках усилий режима в честь маленькой девочки, которой предположительно около 10 лет и которая, как ожидается, станет следующим лидером страны.
Опубликовано: Храмова Оксана