Северокорейский лидер запретил называть женщин тем же именем, что и его дочь

Президент Северной Кореи запретил женщинам называть себя тем же именем, что и его дочь Джу Э, сообщает Business Insider .

Решение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также включает в себя еще один важный момент.

Теперь каждая женщина с именем, как у дочери президента Джу Э, должна обратиться в бюро регистрации имен и сменить его.

Ни одна семья не может после вынесения решения главой страны дать это имя любому новорожденному.

По данным корейских СМИ, правительство заставляет людей менять свое имя в рамках усилий режима в честь маленькой девочки, которой предположительно около 10 лет и которая, как ожидается, станет следующим лидером страны.