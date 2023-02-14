Жена северокорейского лидера носит ожерелье с баллистическими ракетами

Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына во время военного парада по случаю 75-й годовщины основания армии появилась с ожерельем в виде крупнейшей в Пхеньяне межконтинентальной баллистической ракеты.

Согласно британской газете Telegraph, госпожа Ли Соль Чжу появилась на банкете с улыбкой и ожерельем на шее в сопровождении своего мужа Ким Чен Ына, 10-летней дочери Ким Чжу Э и окружавших их военачальников.

Газета указала, что кулон символизирует запущенную в прошлом году ракету "Хвасон-17", дальность действия которой может достигать Соединенных Штатов Америки.

Огромный военный парад, который состоялся в среду вечером на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, включал демонстрацию по меньшей мере 10 ракет "Хвасон-17", одной из крупнейших межконтинентальных баллистических ракет, а также новой межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно работающей на твердом топливе.

Северная Корея давно стремится разработать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, которая могла бы помочь сделать ее ядерное оружие более трудным для обнаружения и уничтожения.

Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что, когда на поле боя появились межконтинентальные баллистические ракеты, окрестности наполнились восторженными возгласами, добавив, что парад также включал демонстрацию оперативных подразделений тактического ядерного оружия.

Северная Корея организует военные парады в честь праздников и важных событий, за которыми пристально наблюдают наблюдатели в поисках информации о прогрессе режима-затворника в области запрещенного баллистического и ядерного оружия.

Официальное агентство заявило, что парад продемонстрировал огромный потенциал ядерного удара КНДР.