Bloomberg озвучил стоимость ракет, которыми ВВС США сбивают воздушные шары

Американское издание сообщило стоимость ракет, которыми ВВС США сбивают воздушные шары.

Стоимость только одной ракеты класса AIM-9X Sidewinder, которые применяют ВВС США, чтобы сбить неопознанные летающие шары, стоит 439 тысяч долларов, сообщает Bloomberg.

Боеприпасы этого тапа относятся к классу «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения и производятся компанией General Electric. Кроме самих США, AIM-9X Sidewinder стоит на вооружении еще у 31 страны в мире.

Ракета широк используется для оснащения американских боевых самолетов F-16 Fighting и F-22 Raptor.