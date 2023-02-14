У американских водителей проблема с ослепляющими фарами, которая длится уже годами

Водители США жалуются на постоянное ослепление фарами окружающих машин. Это связано с неправильным расположением фар, более высокими автомобилями и изменением оттенка огней.

Джон Буллоу, программный директор Центра исследований света и здоровья при Медицинской школе Икана на горе Синай, уже много лет бьет тревогу по этой теме.

Буллоу тесно сотрудничает с производителями фар и автомобилей.

По его мнению, за последние несколько десятилетий изменились три основных фактора, из-за которых фары выглядят ярче и вызывают больше бликов.

Во-первых, транспортные средства, особенно в США, становятся все выше и выше.

Кроме того, цвет многих фар изменился с более теплого желтого оттенка на более резкий сине-белый. И, наконец, у большинства автомобилей по крайней мере одна фара смещена.

По словам Буллоу, наиболее важным фактором является то, насколько часто у автомобилей фары не выровнены.

На самом деле мы не так давно провели некоторые измерения и обнаружили, что, вероятно, около двух третей каждого автомобиля имели по крайней мере одну фару, которая была либо направлена слишком высоко, что создает много бликов для других водителей, либо слишком низко, что существенно ограничивает их видимость.

Ключевая проблема заключается в том, что нет специального подразделения, которому поручено обеспечивать выравнивание.

Мэтт Брамбелоу, старший инженер-исследователь Страхового института безопасности дорожного движения:

После установки нет тестирования, чтобы убедиться, что фары по-прежнему направлены правильно или что они освещают дорогу достаточным количеством света и не ослепляют других водителей.

Буллоу объяснил, что другим фактором, способствующим этому, является увеличение размера (и высоты) среднего автомобиля.

И по мере того, как автомобили становятся выше, расположение фар увеличивается вместе с ним. Это, в свою очередь, может привести к увеличению ослепления водителей.

Согласно MotorBiscuit, американские автомобили больше, чем автомобили из многих других стран, по нескольким причинам: более широкие улицы, более низкие цены на бензин и желание иметь больше места в салоне.

По словам Буллоу, более высокие транспортные средства означают, что полоса света поднимается на фут или больше.

Это означает, что у других водителей будет больше возможностей создавать блики.

По мере модернизации автомобилей многие производители отошли от стандартной галогенной лампы, которая излучает желтоватый свет, и отдают предпочтение светодиодам, которые обычно излучают более синий белый свет.

По словам Марка Ри, профессора медицинской школы Маунт-Синай-Икан, теплый, желтоватый оттенок света более мягкий для человеческого глаза.

Вот в чем, по мнению многих, заключается проблема: блеск светодиодной лампы из-за добавленного синего света кажется ярче, чем у более теплой желтой галогенной фары.

И это несмотря на то, что она генерирует одинаковое количество мощности свечей, единицы, используемой для измерения освещенности.

Глаз чувствителен к этим синим длинам волн, а экспонометр - нет.

В феврале 2022 года Национальная администрация безопасности дорожного движения издала правило, официально разрешающее автопроизводителям устанавливать адаптивные фары дальнего света на новые автомобили.

Адаптивный дальний свет автоматически регулирует дальний свет, излучаемый светодиодными автомобильными фарами, в режиме реального времени, чтобы избежать ослепления пешеходов и других водителей.

Но не ожидайте увидеть это в ближайшее время на американских дорогах из-за сложности правил NHTSA в отношении адаптивных фар дальнего света, которые сильно отличаются от европейских.

Мэтт Брамбелоу, старший инженер-исследователь Страхового института безопасности дорожного движения:

Мы до сих пор не знаем ни одного из них, доступного в США, поэтому производителям может потребоваться несколько лет, чтобы убедиться, что их технология дальнего света или адаптивного дальнего света соответствует требованиям NHTSA

Но нет никакого законодательства или правил, которые заставили бы производителей внедрять адаптивные фары дальнего света в свои автомобили к определенной дате.