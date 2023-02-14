Япония объявила о планах закупить у США крупную партию ракет «Томагавк» в 2023 году
2023-02-14 11:50
Минобороны Японии объявило о желании приобрести у США крупную партию ракет «Томагавк» в 2023 году.
Япония приняла решение о закупке у США крупной партии ракет "Томагавк" причем разово, а не растянутыми на долгое время поставками, заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
Глава японского оборонного ведомства не уточнил, у какой конкретно партии ракет идет речь и почему изменились планы закупок. Министр подчеркнул, что будет закуплено "все необходимое количество ракет" в апреле 2023 года.
Источники японского обозревателя Kyodo сообщают, что Япония планирует закупить около 500 ракет "Томагавк", для чего из бюджета выделено 1,6 миллиардов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев