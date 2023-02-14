Кадыров написал стихотворенье про чародея Арестовича и «польских геев»
Глава Чечни продемонстрировал свои стихотворные способности, иронично высказавшись про чародея Арестовича и «польских геях».
Чеченский лидер разметил в своем Telegram-канале ироничное стихотворенье, собственного сочинения, под заголовком "Кадыров и евроСМИ". Кадыров иронично отозвался о заголовках публикаций западных изданий и его отношения к ним.
Выдержка из текста стихотворения с сохранением пунктуации автора:
"Кадыров будет арестован, -
Пугая женщин и детей,
закукарекал Арестович -
обозреватель чародей
Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон -
Закаев с ротой польских геев
И Зеля с корпусом ворон..."
Это далеко не первый поэтический опыт Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни радовал поклонником стихами о комике Семене Слепакове, властях Украины и Владимире Зеленском.
Опубликовано: Максим Алексеев