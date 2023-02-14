Кадыров написал стихотворенье про чародея Арестовича и «польских геев»

2023-02-14 12:20

Глава Чечни продемонстрировал свои стихотворные способности, иронично высказавшись про чародея Арестовича и «польских геях».

Чеченский лидер разметил в своем Telegram-канале ироничное стихотворенье, собственного сочинения, под заголовком "Кадыров и евроСМИ". Кадыров иронично отозвался о заголовках публикаций западных изданий и его отношения к ним.

Выдержка из текста стихотворения с сохранением пунктуации автора:

"Кадыров будет арестован, -

Пугая женщин и детей,

закукарекал Арестович -

обозреватель чародей

Чечня достигла апогея!

На Грозный рвутся с двух сторон -

Закаев с ротой польских геев

И Зеля с корпусом ворон..." 

Это далеко не первый поэтический опыт Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни радовал поклонником стихами о комике Семене Слепакове, властях Украины и Владимире Зеленском.

Опубликовано: Максим Алексеев









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