Кадыров написал стихотворенье про чародея Арестовича и «польских геев»

Глава Чечни продемонстрировал свои стихотворные способности, иронично высказавшись про чародея Арестовича и «польских геях».

Чеченский лидер разметил в своем Telegram-канале ироничное стихотворенье, собственного сочинения, под заголовком "Кадыров и евроСМИ". Кадыров иронично отозвался о заголовках публикаций западных изданий и его отношения к ним.

Выдержка из текста стихотворения с сохранением пунктуации автора:

"Кадыров будет арестован, - Пугая женщин и детей, закукарекал Арестович - обозреватель чародей Чечня достигла апогея! На Грозный рвутся с двух сторон - Закаев с ротой польских геев И Зеля с корпусом ворон..."

Это далеко не первый поэтический опыт Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни радовал поклонником стихами о комике Семене Слепакове, властях Украины и Владимире Зеленском.