Bloomberg: НАТО разрабатывает план участия в нескольких военных конфликтах одновременно

Как сообщило 14 февраля агентство Bloomberg, НАТО готовит руководство на случай участия альянса одновременно в нескольких военных конфликтах.

По данным агентства, соответствующий документ-план будет подписан министрами обороны государств-партнеров по НАТО на встрече в Брюсселе, которая пройдет 14 и 15 февраля.

В руководстве будут содержаться указания о действиях в условиях высокоинтенсивного военного конфликта, в том числе, в регионах вне зоны ответственности НАТО, пишет издание.

В документе будут обозначены требования относительно военных инвестиций стран-союзников. Особое внимание будет уделено таким отраслям оборонной промышленности, как противоракетная и бронетанковая оборона.

По данным, которые предоставил агентству осведомленный источник, также будет обсуждаться дальнейшее ускоренное цифровое модернизирование стран-членов НАТО.