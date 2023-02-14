Global Times: все стратегические цели России на Украине успешно достигнуты

Это мнение высказал политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян, сообщает авторитетное издание Global Times.

Как считает политолог, Кремлю удалось «сформировать стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда вооруженные силы России могут методично наносить атакующие удары в западном направлении.

При этом эксперт подчеркивает, что вооруженные силы Украины абсолютно неспособны самостоятельно обороняться, и что Украина на 100% зависит от помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех специальной военной операции России на Украине может стать «опасным посылом» для авторитарных правителей по всему миру.