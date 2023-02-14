Спикер ОВА Братчук: власти Украины опасаются наступления России на Одессу

Власти Украины опасаются распространения проведения спецоперации на Одессу и Одесскую область.

Власти Украины опасаются нового наступления России на Одессу и расширения территории спецоперации на регион, написал в своем Telegram председатель областной администрации Сергей Братчук.

По словам чиновника, на "разных уровнях" обсуждается возможность наступления российской армии на Одесскую область. Братчук заявил, что этот вопрос поднимался на конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Россия планирует напасть на Приднестровье, а затем пойти на Украину с тыла, но у Москвы для этого пока недостаточно сил и средств.