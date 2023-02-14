Британская разведка сообщила о приказе Путина переходить в решительное наступление на Украине

Эту информацию распространило издание Evening Standard со ссылкой на высокопоставленные источники в военном ведомстве Великобритании.

В публикации сообщается, что Владимир Путин, похоже, отдал приказ российским войскам продвигаться в «большинстве секторов территории Украины», и они изо всех сил пытаются добиться решающего прорыва. Также в статье говорится о том, что вооруженные силы Украины теряют большое количество военнослужащих перед наступлением России — и данный факт, по мнению ряда военных аналитиков, является предвестником весенней наступательной кампании Кремля.

После комплексного анализа ситуации на российско-украинском фронте специалисты британской разведки пришли к выводу о том, что российские войска, видимо, получают приказы со стороны высшего командования о наступлении на большинстве направлений — но пока они не собрали достаточную наступательную боевую мощь на каком-либо одном направлении для достижения решающего эффекта.