Песков: 17 февраля состоится встреча Лукашенко и Путина

Главы Беларуси и России проведут очередную личную встречу в эту пятницу, семнадцатого февраля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин уже в эту пятницу, 17 февраля, могут провести очередную встречу и обсудить вопросы интересующие Беларусь и Россию.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, встречу глав двух государств анонсировал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

"Путин в пятницу может встретиться с Лукашенко, анонсировали в Кремле", - говорится в заявлении РИА Новости.