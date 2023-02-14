Мэр Львова заявил о выводе из строя почти всех электроподстанций в городе
2023-02-14 12:52
Андрей Садовой рассказал об уничтожении практически всех электроподстанций во Львове.
Практически все электроподстанции во Львове выведены из строя, а промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры работаю потому, что электрики придумывают нестандартные решения, заявил глава городской администрации Андрей Садовой в интервью РБК.
В частности львовский мэр рассказал, что система выстроена таким образом, что каждое важное учреждение имеет двойной запас дизель-генерации. Также оборудованы твердотопливные котельные.
В рамках проведения спецоперации в Украине, российская армия неоднократно наносила удары по критической инфраструктуры электроснабжения города.
Опубликовано: Максим Алексеев