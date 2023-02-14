Подразделения ВС России в Запорожье получили новые боевые машины БРМ-1К
2023-02-14 13:05
Модернизированные боевые разведывательные машины БРМ-1К прибыли в Запорожскую область.
Подразделения российской армии, находящиеся в зоне проведения специальной военой операции в Запорожской области, получили модернизированные разведывательные машины БРМ-1К, сообщает РИА Новости.
"Поступила новая техника-БРМ-1К. С декабря проходит обучение. Сложностей при освоении нет. Все нюансы изучены. Бьет точно. Куда навел, туда и попал", - рассказал один из военных.
Ранее Уралвагонзавод сообщал о проведении глубокой модернизации БРМ-1К советского производства. Вместо 73 мм пушки "Гром" установили комплекс вооружения БТР-82. Также машина получила новый современный двигатель и бортовую электронику.
Опубликовано: Максим Алексеев