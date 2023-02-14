Мадянов рассказал, почему уволился из театра имени Маяковского

Известный актер Роман Мадянов объяснил свое решение уйти из театра имени Маяковского тем, что у него нет возможности "расти в творческом плане" в составе труппы.

Актер Роман Мадянов объявил о том, что увольняется из Театра имени Маяковского, где, по его мнению, у него нет возможностей для развития в составе труппы.

Мадянов отметил, что понял, что планка для него находится на одном месте долгое время, а это его не устраивает.

60-летний актер поделился этими откровениями в интервью изданию aif.ru.

В данном учреждении культуры звезда проработал 20 лет. Мадянов не скрывает, что получил здесь колоссальный опыт, а на сцену выходил с именитыми коллегами, чем был очень доволен.