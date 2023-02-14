В Турции из-под завалов после землетрясений спасены более 8 тысяч человек

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что и-под завалов после землетрясений на юго-востоке страны спасены более 8 тысяч человек.

Во вторник, 14 февраля 2023 года, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в пресс-релизе заявил, что в ходе поисково-спасательных работ после смертоносных землетрясений на юго-востоке страны из-под завалов удалось достать более 8 000 человек.

Эрдоган добавил, что значительная часть из 81 000 пострадавших в результате стихийного бедствия, произошедшего в Турции 6 февраля текущего года, выписана из учреждений здравоохранения.