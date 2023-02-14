Власти Южнай Кореи пропустят бежавших от мобилизации граждан России

Суд Южной Кореи принял решение пропустить двух сбежавших от мобилизации россиян, проживших четыре месяца в аэропорту Сеула.

В Южной Корее суд принял решение отменить отказ в предоставлении статуса беженцев двум из пяти россиян бежавших от призыва в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает KBS. По оставшимся трем гражданам России решения пока нет.

С момента прибытия в Южную Корею прошло уже четыре месяца. Как сообщает KBS иски подали трое из пяти россиян. Один из них получил отказ.

Двое смогут покинуть аэропорт и будут готовится к получению статуса беженца.