Власти Южнай Кореи пропустят бежавших от мобилизации граждан России
2023-02-14 13:23
Суд Южной Кореи принял решение пропустить двух сбежавших от мобилизации россиян, проживших четыре месяца в аэропорту Сеула.
В Южной Корее суд принял решение отменить отказ в предоставлении статуса беженцев двум из пяти россиян бежавших от призыва в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает KBS. По оставшимся трем гражданам России решения пока нет.
С момента прибытия в Южную Корею прошло уже четыре месяца. Как сообщает KBS иски подали трое из пяти россиян. Один из них получил отказ.
Двое смогут покинуть аэропорт и будут готовится к получению статуса беженца.
Опубликовано: Максим Алексеев