«РИА Новости»: НЛО замечено в Китае на границе с Россией

Издание "РИА Новости" сообщает, что жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.

14 февраля журналисты интернет-газеты "РИА Новости" сообщили, что на территории Китая в провинции Хэйлунцзян была замечена группа неопознанных летающих объектов, которые двигались в небе, выстроившись в одну линию. Местные власти утверждают, что никаких военных учений в регионе не проводится.

Примечательно, что китайская провинция Хэйлунцзян вплотную граничит с Россией, что может сделать возможным появление НЛО на её территории.