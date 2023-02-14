В Верховную раду Украины внесли предложение об отмене праздников 8 Марта и Дня Победы
2023-02-14 13:38
В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования в стране 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
На сайте Верховной Рады Украины появилась карточка законопроекта, предлагающего отметить празднование в стране Международного женского дня, Дня труда и Дня Победы.
"Именно сейчас формируется украинский взгляд на мир и появляются новые традиции нации-победителя, которые требуют закрепления и на символическом уровне государственного календаря", - говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.
Вместо 8 марта предлагается праздновать 25 февраля - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.
Опубликовано: Максим Алексеев