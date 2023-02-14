Издание Global Times утверждает, что российские войска выполнили важнейшие задачи, поставленные Владимиром Путиным во время начала СВО.

Днём вторника колумнист китайской газеты Global Times Ай Джун сообщил, что к текущему моменту вооружённые силы России достигли всех стратегических целей в украинском конфликте, продемонстрировав тотальный успех своих наступательных операций на поле боя. По данным Джуна, войскам РФ осталось лишь закрепить свою результативность.

Примечательно, что с 20 по 22 февраля Джо Байден будет находиться в Польше с рабочим визитом, где намеревается объявить о важности поддержки украинской армии в преддверии переломного момента в конфликте.