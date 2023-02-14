Мама Романа Костомарова опровергла новость о том, что фигуристу ампутировали кисти рук

Она сказала, что вообще большая часть того, что пишут о ее звездном сыне, неправда. Родные при этом никаких заявлений о здоровье спортсмена делать не будут.

Месяц назад легендарный фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию, у него диагностировали воспаление легких. Последствия пневмонии оказались тяжелыми - развилась гангрена. Врачи ампутировали спортсмену обе стопы, а сегодня СМИ написали об операции на кистях рук, сообщает СтарХит.

Мама Романа Костомарова высказалась в связи с этими заявлениями. Она опровергла то, что у звезды отняли кисти рук. «Вообще половина того, что сейчас пишут, — неправда. Никакой новой информации мы не будем давать. Всему свое время», — подчеркнула Валентина.

Некоторые источники уточняли, что на самом деле речь идет об ампутации нескольких пальцаев, а не кистей полностью. Ранее сообщалось, что звездный пациент согласился на операцию, чтобы сохранить жизнь.

«У Костомарова началось отмирание конечностей. Скорее всего, пальцы на руках будут ампутировать, ноги постараются сохранить, однако шанс невысокий», — цитирует Стархит информацию от своего инсайдера, полученную еще 1 февраля.

Состояние олимпийского чемпиона по-прежнему тяжелое. Медики делают все, чтобы Роман скорее вернулся к родным. Друзья и поклонники шлют ему теплые слова поддержки.