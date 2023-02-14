Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

По словам руководителя польского МИД Збигнева Рау, из министерства были уволены все выпускники МГИМО.

В интервью корреспонденту издания Gazeta Polska Codziennie, он заявил, что уже около двух месяцев среди сотрудников внешнеполитического ведомства нет сотрудников, которые оканчивали Московский государственный институт международных отношений.

Какое количество сотрудников были уволены, министр не уточнил.

Збигнев Рау подчеркнул, что увольнения прошли в рамках процесса «декоммунизации». Он считает, что МГИМО – это часть масштабного «проекта советского империализма».