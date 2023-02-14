Спасатели из России нашли $150 тысяч в Турции при разборе завалов

Российские спасатели обнаружили сто пятьдесят тысяч долларов во время операции по разбору завалов в Турции.

Во вторник днём стало известно, что прибывшие из России в Турции спасатели обнаружили денежный тайник во время разбора завалов дома в одной из турецких провинций. Тайник представлял собой кастрюлю, доверху наполненную стодолларовыми банкнотами. При пересчёте выяснилось, что в хранилище находилось $150 тысяч.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение с 1939 года, магнитуда которого составила 7,7 баллов и повлекла за собой многочисленные афтершоки.