Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко, которая состоится в пятницу

Дмитрий Песков утверждает, что в грядущую пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут личные переговоры.

14 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что уже в эту пятницу должна пройти личная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые обсудят насущные для России и Беларуси вопросы. При этом данные о том, где именно пройдут переговоры двух лидеров, не раскрываются.

Примечательно, что днём ранее Лукашенко заявил о неспособности ОДКБ "отсидеться" во время конфликта в Украине, заверив, что страны-участницы блока должны будут обозначить свою позицию касательно российской спецоперации.