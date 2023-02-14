Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко, которая состоится в пятницу
2023-02-14 14:03
Дмитрий Песков утверждает, что в грядущую пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут личные переговоры.
14 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что уже в эту пятницу должна пройти личная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые обсудят насущные для России и Беларуси вопросы. При этом данные о том, где именно пройдут переговоры двух лидеров, не раскрываются.
Примечательно, что днём ранее Лукашенко заявил о неспособности ОДКБ "отсидеться" во время конфликта в Украине, заверив, что страны-участницы блока должны будут обозначить свою позицию касательно российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей