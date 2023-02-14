Психолог Сатья Дас на своем семинаре избил женщину

Очевидцы рассказали, что автор книги «Очарование женственности» набросился на слушательницу, потому что она его перебивала, кричала и мешала выступать.

Психолог, у которого нет высшего профильного образования, но при этом считающий себя специалистом по семейным отношениям, избил на своем семинаре женщину, сообщает Супер.ру со ссылкой на МК.

Во время выступления Сатьи Дас (Сергея Яковлева) в Великом Новгороде что-то пошло не так.

Одна из участниц семинара, по словам свидетелей, стала кричать, перебивая ведического лектора, метерилась и якобы вела себя неадекватно.

Даму попытались вывести из зала, но она отказалась покидать местный культурный центр «Диалог», где проходил семинар. Тогда в ситуацию вмешался сам Статья Дас.

Автор книги «Очарование женственности» лично избил слушательницу - ее же сумкой по голове. Фанаты Сатьи в шоке. "А ведь он на своих лекциях на YouTube говорил, что нету оправданий мужчине, бьющему женщину!» — возмущены люди.