Лукашенко раскритиковал правительство Беларуси за плохую работу
2023-02-14 14:27
Александр Лукашенко выступил с критикой членов белорусского правительства за плохую проработку важных для страны вопросов.
14 февраля Александр Лукашенко провёл встречу с представителями Совета Министров Беларуси, заслушав ряд докладов, касающихся вопросов финансирования гостеатров, поддержки предприятия "МАЗ" и перехода низкоэффективных хозпредприятий под контроль государства. Выслушав доклады, Лукашенко раскритиковал каждый из них.
По мнению Александра Лукашенко, члены правительства Беларуси в состоянии лучше проработать вопросы, которые напрямую отразятся на будущем благополучии государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей