Лукашенко раскритиковал правительство Беларуси за плохую работу

Александр Лукашенко выступил с критикой членов белорусского правительства за плохую проработку важных для страны вопросов.

14 февраля Александр Лукашенко провёл встречу с представителями Совета Министров Беларуси, заслушав ряд докладов, касающихся вопросов финансирования гостеатров, поддержки предприятия "МАЗ" и перехода низкоэффективных хозпредприятий под контроль государства. Выслушав доклады, Лукашенко раскритиковал каждый из них.

По мнению Александра Лукашенко, члены правительства Беларуси в состоянии лучше проработать вопросы, которые напрямую отразятся на будущем благополучии государства.