Денис Пушилин сообщил о вступлении в бой российских военных под Парасковиевкой на Артемовском направлении.

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что российские войска на Донбассе, недавно освободившие населённый пункт Красная Гора, уже вступили в новые ожесточённые бои с украинской армией возле Парасковиевки, расположенной недалеко от города Артемовск.

По данным Пушилина, в случае, если войска России возьмут Парасковиевку под свой единоличный контроль, то занятие Часова Яра остаётся вопросом времени.