Американский журналист Эндрю Наполитано утверждает, что Владимир Путин препятствует началу новой войны мирового масштаба.

Во вторник Эндрю Наполитано публично заявил, что вопреки растиражированным в западных СМИ слухах о "безумии" Владимира Путина, российский президент продолжает сохранять спокойствие и рациональность, оставаясь единственным, кто препятствует началу Третьей мировой войны.

Наполитано напомнил, что Путин не оскорбляет и не угрожает Джо Байдену, в то время как некоторые американские сенаторы просят президента США послать в Москву группу спецагентов для убийства президента России.