Американский отставной разведчик Скотт Риттер утверждает, что западные страны сами освободили Россию от ряда внешнеполитических зависимостей.

14 февраля экс-разведчик армии Соединённых Штатов Скотт Риттер публично заявил, что западные страны под эгидой Вашингтона годами навязывали свой курс России, покупая дешёвые российские энергоресурсы.

По мнению Риттера, действия Запада спровоцировали Владимира Путина на произнесение Мюнхенской речи в 2007 году, после которой стало ясно: Москва освобождается от западной зависимости.

Скотт Риттер уверен, что экспансивное поведение коллективного Запада в итоге стало подарком для России, правительство которой приняло решение освободить страну от обременяющих связей с США, Евросоюзом и НАТО.