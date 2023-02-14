Рау: МИД Польши уволил всех выпускников российского МГИМО

Глава польского МИДа Збигнев Рау утверждает, что все выпускники российского ВУЗа МГИМО уволены из рядов ведомства.

Во вторник газета Gazeta Polska Codziennie опубликовало интервью с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, который утверждает, что два месяца назад из польского МИДа были уволены все выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

По мнению Рау, МГИМО является аспектом российского империалистического проекта, и устранение его выпускников из внешнеполитического ведомства Польши является важным шагом страны к "декоммунизации".