Воздушное пространство Молдавии закрыто до 16 февраля из-за дрона в небе

Воздушное пространство Молдавии было закрыто до четверга в связи с инцидентом с российским беспилотником.

Днём вторника ряд молдавских информационных агентств сообщили о том, что в воздушном пространстве Молдавии был замечен беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, который якобы принадлежит армии России. По данным СМИ, после инцидента с российским дроном власти страны приняли решение закрыть молдавское воздушное пространство до 16 февраля.

Вместе с тем Министерство обороны России никак не комментировало информацию о принадлежности БПЛА, замеченного в небе над Молдавией.