The Wall Street Journal: доверие к Зеленскому на Западе будет подорвано в случае сдачи Бахмута

Американское издание сообщает, что доверие к Зеленскому на Западе может быть подорвано в случае сдачи Бахмута.

Несмотря на то, что украинские военные не считают Бахмут (рос. название - Артемовск) важным стратегическим центром, переход города под контроль российской армии "придаст новый импульс" спецоперации Москвы для ведения новых боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

Издание признает, что бои за город "дорого обходятся" Киеву. При этом отмечается, что в случае сдачи Бахмута, доверие к Владимиру Зеленскому как на Западе, так и в самой Украине может быть подорвано.

Ранее власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК "Вагнер" прочно закрепились на северных окраинах Бахмута.