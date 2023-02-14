РИА Новости: Молдова до 16 февраля закрывает воздушное пространство из-за дрона в небе
2023-02-14 15:32
Молдова закрывает свое воздушное пространство. Этот режим будет длиться до 16 февраля.
По данным российского информационного агентства РИА Новости, воздушное пространство Молдовы будет закрыто до 16 февраля.
"Воздушное пространство Молдавии закрыто, причины не уточняются, сообщила авиакомпания Air Moldova", - говорится в сообщении РИА.
По неподтвержденным данным, причиной такого решения было обнаружение разведывательного дрона над столицей страны.
Опубликовано: Николай Скира