Дождевых червей рекомендуют употреблять в пищу

Эти насекомые считаются ценнейшим источником белка и содержат его не меньше, чем мидии и устрицы.

В 90-е годы прошлого века ученые одного из американских исследовательских институтов пришли к выводу: содержащийся в тканях дождевых червей белок не вызывает никакой аллергии и легко усваивается даже маленькими детьми.

С тех пор его стали включать в детский рацион. Более 60% производимого в США детского питания содержит белок дождевого червя, причем малыши едят такое питание с удовольствием. Себестоимость этого продукта низкая, а его производство не вызывает трудностей.

Изготовленный из дождевых червей порошок содержит гораздо больше белка, чем рыбная мука и концентрат сои. В нем содержатся полезнейшие аминокислоты, от 56 до 72% протеинов, 12% жиров.

Поедание дождевых червей - это настоящее спасение для тех, кто заблудился в лесу. Правда, употреблять их грязными и сырыми не рекомендуется.

Сначала их нужно вымыть, потом на несколько часов замочить в воде, а потом варить в течение 15 минут, после чего поменять воду и снова отваривать в течение 15 минут.