Жителям казахского Байконура предлагают 260 тыс. рублей за участие в спецоперации в Украине

Жителям казахского города Байконура, который арендует Россия, предлагают 260 тыс. рублей за участие в спецоперации в Украине.

Прокуратура города Байконура в Казахстане опубликовала сообщение, в котором предлагает всем желающим принять участие в специальной военной операции. Единовременная выплата установлена в размере 260 тысяч российских рублей.

"В качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также желающим добровольно принять участие в специальной военной операции в Украине и заключившим контракт на прохождение службы, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Сообщается, что общий срок поступления средств со дня подачи заявления составляет 20 рабочих дней.