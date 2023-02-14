Axios: Никки Хейли объявила об участии в выборах президента США в 2024 году
2023-02-14 15:53
Издание Axios сообщило о намерениях Никки Хейли побороться за пост американского президента в следующих выборах.
14 февраля журналисты новостного агентства Axios сообщили, что бывший постоянный представитель США при Организации Объединённых наций Никки Хейли публично объявила о своих намерениях баллотироваться на должность президента Соединённых Штатов на выборах 2024 года.
По данным Axios, в ближайшее время о планах по участию в президентских выборах могут объявить действующий глава американского государства Джозеф Байден и экс-президент США Дональд Трамп.
Опубликовано: Ткачёв Андрей