Никки Хейли выдвинула свою кандидатуру на пост президента США

Бывший постоянный при ОНН нарушила обещание и выдвинула кандидатуру на пост президента США.

Пришло время лидерства нового поколения, заявила Ники Хейди и выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.

"Я Никки Хейди, и я выдвигаю свою кандидатуру в президенты", - обратилась она к американцам в Twitter.

За право выставить свою кандидатуру от Республиканской партии она поборется с Дональдом Трампом. Ранее Хейди заявляла, что не будет баллотироваться, если Трамп примет решение об участии в выборах.