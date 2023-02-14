Никки Хейли выдвинула свою кандидатуру на пост президента США
2023-02-14 16:13
Бывший постоянный при ОНН нарушила обещание и выдвинула кандидатуру на пост президента США.
Пришло время лидерства нового поколения, заявила Ники Хейди и выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.
"Я Никки Хейди, и я выдвигаю свою кандидатуру в президенты", - обратилась она к американцам в Twitter.
За право выставить свою кандидатуру от Республиканской партии она поборется с Дональдом Трампом. Ранее Хейди заявляла, что не будет баллотироваться, если Трамп примет решение об участии в выборах.
Опубликовано: Максим Алексеев