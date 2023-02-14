Аir Мoldova: воздушное пространство над Молдавией снова открыто

Авиакомпания Аir Мoldova сообщила об открытии воздушного пространства в Молдавии.

Вечером 14 февраля пресс-служба авиарегулятора Аir Мoldova сообщила, что воздушное пространство Молдавии будет закрыто вплоть до 16 февраля из-за появления неопознанного дрона в небе страны. По данным СМИ, замеченный над Молдавией беспилотник имел разведывательный характер.

Позднее Аir Мoldova выпустила новый пресс-релиз, в котором утверждается, что воздушное пространство над территорией Молдавии вновь открыто.