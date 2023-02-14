Белый дом: НЛО над США замечены из-за улучшения настройки военных радаров

В Белом доме объяснили, почему над территорией США стали замечать больше неопознанных летающих объектов.

Вечером вторника пресс-служба Белого дома сообщила, что регистрация большого количества НЛО в небе над Соединёнными Штатами связана с тем, что американские военные перенастроили радары армии, ввиду чего приборы начали чаще замечать подозрительную активность в воздушном пространстве страны.

Накануне в Пентагоне сообщили о перехвате китайского аэростата над побережьем Северной Каролины. Позднее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается о перехвате ещё трёх НЛО над США, природу которых объяснить пока не удаётся.