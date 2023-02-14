Збигнев Рау заявил, что из МИД Польши уволены все выпускники МГИМО

Глава МИД Польши сообщил, что из ведомства уволены все выпускники российского МГИМО.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал об увольнении из внешнеполитического ведомства большого числа сотрудников.

Как заявил польский министр, из ведомства были уволены все выпускники Московского государственного института международных отноШений (МГИМО).

"Из МИД Польши уволили всех дипломатов, окончивших МГИМО, сообщил глава ведомства Збигнев Рау", - пишет РБК.