Не оглядываться на Запад: народная артистка РФ Илзе Лиепа рассказала о переменах в балете

Знаменитость презентовала уникальную постановку, посвященную памяти ее отца, звезды балета Мариса Лиепы.

Илзе Лиепа в Екатеринбурге презентовала уникальную постановку в честь 85-летия со дня рождения своего отца - выдающегося артиста балета ХХ столетия Мариса Лиепы, сообщает КП.

Перед премьерой знаменитая балерина рассказала изданию, какие перемены ждут русский балет.

"Мы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создали проект «Русский балет навсегда». Его задача - расширить поле российской хореографии, вернуть современным хореографам национальный русский язык - без оглядки на Запад", - подчеркнула Илзе.

Она отметила, что сейчас время диктует, "чтобы мы оглянулись и восхитились нашей культурой, историей, музыкой. Поэтому в нашем проекте хореографы и делают постановки только на русскую симфоническую музыку", - добавила народная артистка.

В Екатеринбург Илзе привезла спектакль "Мой отец Марис Лиепа". Советский и российский артист балета ушел из жизни в 1989 году.

"Мой отец Марис Лиепа" - история артиста, воспринимавшего свою жизнь в творчестве как служение. Это авторский проект. В этой постановке будут звучать дневники моего отца, главные роли исполнят артисты Большого и Мариинского театров", - рассказала Лиепа.