РИА Новости: Украина обвиняет Москву в заражении территории радиацией после боев на ЧАЭС
2023-02-14 16:45
По мнению украинской стороны, действия России привели к заражению территории страны радиацией.
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, Украина намерена обвинить Россию в загрязнении территории страны радиацией из-за ситуации вокруг ЧАЭС.
Отмечается, что по заявлению украинской стороны, действия России на ЧАЭС в то время, когда там пребывали войска РФ, привели к заражению территории.
"Киев при поддержке Запада намерен обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", заявили в российском гумштабе", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира