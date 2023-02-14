РИА Новости: Украина обвиняет Москву в заражении территории радиацией после боев на ЧАЭС

По мнению украинской стороны, действия России привели к заражению территории страны радиацией.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, Украина намерена обвинить Россию в загрязнении территории страны радиацией из-за ситуации вокруг ЧАЭС.

Отмечается, что по заявлению украинской стороны, действия России на ЧАЭС в то время, когда там пребывали войска РФ, привели к заражению территории.

"Киев при поддержке Запада намерен обвинить российских военных в том, что в результате их действий на Чернобыльской АЭС в 2022 произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", заявили в российском гумштабе", - пишет РИА.