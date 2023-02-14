Остин назвал восемь стран коалиции по поставкам танков Leopard в Украину

Глава Минобороны США назвал восемь стран коалиции по поставкам танков Leopard в Украину.

В коалиция по поставкам танков Leopard вошли восемь государств, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего выступления в Брюсселе на встрече глав оборонных ведомств НАТО.

По словам американского военного министра в состав коалиции вошли: Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Польша, Норвегия, Португалия и сама Германия, которая разрешила поставлять свои танки в Украину.

Остин подчеркнул, что помощь Киеву носит долгосрочный характер, поэтому министры обороны НАТО обсудят промышленные инициативы по ее поддержке.