Лорак теперь встречается с тренером по йоге Исааком Виджраку, которого певица увела из семьи

Певица Ани Лорак вновь счастлива в личном плане. Новым возлюбленным артистки стал тренер по йоге Исаак Виджраку.

В честь Дня святого Валентина исполнительница Ани Лорак решила раскрыть имя своего нового избранника, поделившись фото.

Любимым мужчиной артистки оказался тренер по йоге Исаак Виджраку, который в 2019 году помогал ей прийти в себя после развода с мужем.

Новый возлюбленный певицы живет на Ибице и воспитывает 2-ух детей.