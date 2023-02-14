Лорак теперь встречается с тренером по йоге Исааком Виджраку, которого певица увела из семьи
2023-02-14 17:23
Певица Ани Лорак вновь счастлива в личном плане. Новым возлюбленным артистки стал тренер по йоге Исаак Виджраку.
В честь Дня святого Валентина исполнительница Ани Лорак решила раскрыть имя своего нового избранника, поделившись фото.
Любимым мужчиной артистки оказался тренер по йоге Исаак Виджраку, который в 2019 году помогал ей прийти в себя после развода с мужем.
Новый возлюбленный певицы живет на Ибице и воспитывает 2-ух детей.
Опубликовано: Наталья Гончарова