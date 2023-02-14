Балетный режиссер Марко Гекке публично измазал лицо собачьими экскрементами танцевальному критику

Предполагаемое нападение произошло после того, как Вибке Хьюстер написала неблагоприятный отзыв о спектакле "В голландской горе", постановке Гекке с нидерландским танцевальным театром, который был показан в Гааге.

Вибке Хьюстер, автор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на которую публично напал директор балета после написания негативного отзыва, рассказала во вторник в интервью The Daily Beast:

Когда я поняла, что он сделал, я закричала.

Искусствовед, обвинившая известного балетного режиссера Марко Гекке в том, что он намазал ее лицо собачьими экскрементами, была “ошеломлена” предполагаемым нападением, в результате которого она “кричала и плакала” посреди представления в Ганноверском оперном театре в субботу.

Он не просто бросил это в меня. Он вытащил пакет открытой стороной пакета и грубо ткнул им мне в лицо, так что собачьи какашки прилипли к моему лицу.

В своей рецензии на пьесу, опубликованной в день предполагаемого нападения, Хьюстер сказала, что постановка была “бессвязной” и могла заставить людей “сойти с ума и умереть от скуки во время просмотра”.

57-летняя искусствовед рассказала The Daily Beast, что она была более чем готова поговорить с Гекке, когда якобы увидела, как он подошел к ней в Ганноверском оперном театре.

Там она смотрела премьеру его балетного спектакля “Вера - любовь - Надежда”.

Казалось, он хотел поговорить после того, как я дала ему плохой отзыв. И я подумала: "Конечно, я поговорю с тобой". А потом он начал говорить и сказал: ‘Никто не должен был тебя впускать! Почему ты здесь? Никто не должен был вас впускать. Вы всегда пишете эти плохие личные отзывы обо мне ”. Я говорила ему: Нет, в моих словах нет ничего личного. Дело не в вас как личности. Я вижу в тебе большой талант… Я не успела ему это объяснить, потому что в этот момент он вытащил открытый пакет с какашками из своей куртки и грубо сунул его мне в лицо.

По данным немецких СМИ, фекалии были взяты у любимой таксы Гекке, Густава, которого часто видят рядом с отмеченным наградами режиссером.

Из заявления оперного театра на официальном сайте:

Личная неприкосновенность мисс Хустер была нарушена невыразимым образом. Мы потрясены тем, что произошло, и очень сожалеем, что произошла эскалация. Своей импульсивной реакцией на журналиста Марко Гекке нарушил все правила поведения Ганноверской государственной оперы и нанес огромный ущерб Государственной опере и Государственному балету в Ганновере.

Оперный театр добавил, что они попросили Гекке всесторонне извиниться перед искусствоведом.

С тех пор против Гекке было начато полицейское расследование, который в понедельник был отстранен от работы в Ганноверском государственном оперном театре.

В сообщении Frankfurter Allgemeine Zeitung говорится о нападении:

Газета сочла унизительный акт, помимо факта нанесения физического вреда, попыткой запугать нашу свободную критическую оценку искусства.

Из электронных писем и сообщений в поддержку Вебке Хьюстер:

Пожалуйста, продолжайте. Мы всегда читаем ваши вещи. Нам нравится то, что вы делаете. Пожалуйста, не сдавайтесь. Возвращайтесь к работе.

Хьюстер говорит, что она была ошеломлена потоком сообщений о поддержке, которые она получила в ответ на случившийся инцидент.