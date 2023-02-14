Крупнейший сотовый онлайн-ритейлер России «Связной» намерен объявить о банкротстве

Розничная сеть в сфере высоких технологий и крупнейший магазин смартфонов «Связной» намерен объявить о банкротстве.

Крупнейший сотовый ритейлер России намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом свидетельствует заявление на Федресурсе России. Сумма задолженности "Связного" не уточняется.

"В связи с наличием у ООО "Сеть Связной" признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 Федерального закона №128-Ф3 заявитель намерен обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве", - говорится в сообщении.

"Связной", объединяющий сеть магазинов "Связной" и "Евросеть" крупнейшая розничная сеть в сфере высоких технологий в России. Входит более 5 тысяч магазинов в 1,3 населенных пунктах страны.